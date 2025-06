Sem dinheiro, tentou dar calote no motel e pediu ajuda à mãe

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo funcionários do estabelecimento, o trio chegou ao local normalmente, mas tentou sair discretamente, sem passar pela recepção. As funcionárias perceberam a tentativa de calote e acionaram a Guarda Municipal.

Durante a abordagem, os agentes notaram que o homem utilizava tornozeleira eletrônica. Ele alegou que o dispositivo havia descarregado ainda dentro do quarto, o que não impediu que fosse conduzido, junto das duas mulheres, à delegacia para prestar esclarecimentos.

Na unidade policial, a mãe do homem foi chamada e, ao ser informada do ocorrido, foi até o motel e quitou a dívida deixada pelo filho. O caso foi registrado e o trio liberado após a regularização da situação.