Morreu no motel no meio da surub@

Um homem de 38 anos morreu durante uma relação sexual em um motel, na noite de segunda-feira (9). Ele estava acompanhado de um amigo e duas mulheres no momento do incidente. O óbito foi confirmado no local.

O caso ocorreu em uma cidade da região Central de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, as testemunhas relataram que o grupo usou cocaína e loló antes e durante a estadia no estabelecimento.