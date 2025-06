VÍDEO: 'Fiquei com muito ódio', diz humorista após matar miss

O humorista Marcelo Alves dos Santos confessou à Polícia Civil que matou Raíssa Suellen Ferreira após ser rejeitado por ela. Ele afirmou ter perdido o controle emocional ao ouvir insultos da jovem após se declarar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Paraná. De acordo com o depoimento, Marcelo disse que Raíssa reagiu de forma agressiva à sua declaração de amor, chamando-o de "gordo, feio e mentiroso", o que o deixou tomado pela raiva.