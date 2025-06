Homem tem cabeça arrancada após ser morto em ferro-velho

Um homem de 64 anos foi morto e decapitado na tarde de terça-feira (11). A vítima, identificada como Moacir Luiz Tavares, foi atacada em um ferro-velho, e sua cabeça foi encontrada a cerca de 50 metros do corpo.

O crime aconteceu em um estabelecimento às margens da PR-180, em Goioerê, no noroeste do Paraná. Segundo o portal OBemdito, o autor chegou ao local por volta das 14h e foi visto por funcionários do ferro-velho. Logo depois, gritos foram ouvidos.