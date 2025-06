Confessou ter matado jovem por ciúmes e se disse apaixonado

Marcelo Alves Santos, acusado de matar a jovem Raíssa Suellen Ferreira, de 23 anos, confessou o crime em depoimento à Polícia Civil. Segundo ele, estava apaixonado pela vítima e teria se declarado pouco antes do assassinato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Paraná. Durante o interrogatório, realizado na tarde de terça-feira (11), Marcelo relatou que acreditava ter espaço para se aproximar de Raíssa. “Eu pensei que ela havia me dado espaço, muito espaço [...] me declarei pra ela”, afirmou.