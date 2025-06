Travesti termina caso na cadeia e é atacada com água quente

Uma travesti de 28 anos foi internada com queimaduras graves após ser atacada com água quente por um ex-companheiro dentro do sistema prisional, na última quarta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados. A vítima está no Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte.

O caso aconteceu na Penitenciária Professor Soares Albergaria, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana da capital mineira. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima cumpria pena no pavilhão 4 da unidade e mantinha um relacionamento com um detento de 38 anos.