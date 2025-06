VÍDEO: Carro afunda em rio após tentativa de embarque

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com testemunhas, o peso do carro desestabilizou a embarcação, que não estava ancorada corretamente. Com o movimento, o veículo perdeu o apoio e acabou submergindo completamente no rio.

O proprietário tentou resgatar o carro sozinho, mas não obteve sucesso. Horas depois, o veículo foi retirado com o auxílio de um trator.

Felizmente, ninguém se feriu no incidente.