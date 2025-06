Polícia Civil prende 101 pessoas em flagrante em Caraguatatuba

Um dos destaques recentes do trabalho investigativo é a rápida solução do homicídio ocorrido no último fim de semana, em 7 de junho, no bairro Perequê-Mirim. Segundo a Polícia, o caso já foi devidamente esclarecido.

Em nota, a corporação reafirmou o compromisso da atual administração com a segurança pública, destacando a atuação ágil, eficiente e humanizada das equipes locais.

O órgão também reforçou que todas as ocorrências registradas seguem sob investigação e que novas operações policiais estão previstas para combater a criminalidade na região.