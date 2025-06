Padre realiza extrema-unção em motociclista após acidente fatal

Um grave acidente na BR-376, entre Sarandi e Marialva (PR), na tarde desta terça-feira (10) resultou na morte de um motociclista.

O condutor perdeu o controle da moto e foi atingido por uma carreta, vindo a óbito no local.