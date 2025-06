Morta no Vale, Mari deixa 2 filhas; ela sonhava ser enfermeira

“Minha irmã era muito alegre, feliz e sorridente. O sonho dela era se formar como enfermeira, de dar uma boa educação para a filha dela que morava com ela, porque a outra mora com o pai, e é muito bem educada”, afirmou Gabriela.

“Ela sonhava em terminar de os estudos, tirar a habilitação, se formar enfermeira, de dar uma boa vida para a filha, que está conosco agora. Ela queria ser enfermeira. Ela fazia cursinhos preparatórios online”, contou.

O crime.

Mariana foi vista pela última vez em um bar localizado na cidade de Taubaté, por volta das 21h do último domingo (8). Ela informou à mãe e à irmã que estava no local e teria tido um desentendimento com Luiz Felipe, o que culminou no seu desaparecimento. Ela prometeu retornar para sua residência, mas não apareceu.