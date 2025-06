São José Basket anuncia Mr. Moo como novo parceiro para temporada

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Natural de São José dos Campos, o Grupo Mr.Moo também adquire os naming rights do time. Fundada em dezembro de 2014 como um açougue gourmet voltado à excelência em carnes e atendimento personalizado, a empresa hoje conta com restaurante próprio e é responsável pela organização do Mr.Moo Festival, evento gastronômico all inclusive que completou dez anos em 2025 e entrou para o Guinness World Records como o maior do mundo em seu segmento.

A chegada do novo patrocinador foi comemorada por Rafael Silva, presidente do Conselho Administrativo do São José Desportivo e do Conselho do São José Basketball. “É motivo de orgulho contar com o Mr.Moo como parceiro principal. A marca tem relevância nacional e carrega o reconhecimento de promover o maior festival de churrasco do mundo. Esta união entre duas marcas de sucesso de São José dos Campos nos motiva a acreditar em uma temporada vitoriosa”, afirmou.

Mesmo com o fim da parceria com a Farma Conde, o time continuará utilizando a Farma Conde Arena como sua casa. O ginásio multiuso, com capacidade para cinco mil espectadores, segue entre os principais palcos esportivos do Brasil.