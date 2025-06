‘Minha irmã nunca se mataria’, diz irmã de Mariana, morta no Vale

A hipótese de que Mariana da Costa Nascimento, 28 anos, tenha tirado a própria vida indignou a família da vendedora de Taubaté, que foi encontrada morta e enterrada em uma área na zona rural da cidade, na tarde da última terça-feira (10). O caso chocou a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Gabriela Costa, irmã da vítima, disse que Mariana “jamais se mataria”, em razão de ter duas filhas, uma adolescente e outra com 7 anos, e de ter “muitos sonhos” na vida, como o de se tornar enfermeira. Mas tudo foi interrompido com a morte violenta da vendedora, que tinha quatro irmãs e um irmão, além da mãe. O pai morreu neste ano.