Prefeitura de SJC exonera comissionado condenado por ameaçar a ex

Segundo a Câmara, “de acordo com a Lei Orgânica do Município, no caso de sofrer condenação criminal em sentença definitiva e irrecorrível (trânsito em julgado), um vereador perde o mandato por votação de dois terços dos membros, mediante provocação da Mesa Diretora ou de partido político representado no Legislativo”.

Ameaça.

As ameaças foram feitas no dia 4 de dezembro de 2022, como mostra uma gravação feita por uma câmera que havia sido instalada na sala da casa em que Ademir morava com a então esposa e com a filha, que à época tinha 16 anos (veja o vídeo abaixo).

No começo da gravação, que tem 8 minutos e 43 segundos, Ademir surge com voz pastosa e começa a discutir com a então esposa por questões relacionadas aos carros do casal. Ana disse à reportagem que o marido estava embriagado - OVALE optou por reproduzir apenas um trecho do vídeo, para preservar a intimidade da mulher e da filha; e como a jovem era menor de idade à época, a imagem foi borrada nos momentos em que a menina aparece na gravação.