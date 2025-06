Homem é preso por contrabando de cigarros em Jacareí

Policiais militares do 41º Batalhão da PM do Interior apreenderam, na quarta-feira (11), cerca de 8 mil maços de cigarros contrabandeados durante patrulhamento no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante.

O suspeito conduzia um automóvel modelo Fiorino, que foi abordado durante a ação. No interior do veículo, os policiais encontraram a carga de cigarros de marcas nacionais e estrangeiras, todos sem nota fiscal. Além disso, foram localizadas diversas cartelas de isqueiros e a quantia de R$ 2.242 em dinheiro.