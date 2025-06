‘Se Deus quiser vai ter justiça’, diz João sobre atropelamento

Para ela, embora o acidente tenha custado a perna do filho, o julgamento será um marco na Irlanda, que pode ajudar outras pessoas que também passem pela mesma situação de João Henrique.

“Mas a gente continua no pronto aqui. Vamos tentar, vamos insistir. É um marco. Infelizmente à custa de uma tragédia com meu filho, mas que vai ajudar muitas outras pessoas com uma jurisprudência, que paguem por aquilo que estão fazendo com as pessoas”, disse.

No final do vídeo, Sheila agradeceu o apoio que a família recebe para continuar batalhando por justiça. “Eu queria agradecer a todos vocês da imprensa que estão me ajudando bastante, porque com essa força eles se sentem impressionados. Com a imprensa, com as redes. Quem puder colaborar com a gente, compartilhar. Obrigada pela força, pelas orações, pela energia boa. Muito, muito, muito obrigada. A gente continua na luta aqui”, afirmou.