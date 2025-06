ÍNDIA: Vídeo mostra que avião caiu menos de 1 minuto após decolar

Novas imagens mostram que o avião da Air India caiu menos de um minuto após a decolagem na Índia. O vídeo mostra que avião perde altitude segundos após sair do aeroporto de Ahmedabad, no oeste do país. Ele levava 242 passageiros e tripulantes para Londres, na Inglaterra.

O avião caiu em uma área residencial e atingiu pessoas no chão. Mais de 290 morreram no acidente e uma pessoa foi encontrada viva dentro da aeronave.