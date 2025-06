Denúncias de trabalho infantil crescem 32% no Vale, diz MPT

O número de denúncias de trabalho infantil cresceu 32,69% no Vale do Paraíba em 2024 na comparação com 2023, com as autuações subindo de 52 para 69, de acordo com levantamento do MPT (Ministério Público do Trabalho).

O órgão celebra nesta quinta-feira (12) o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, oportunidade para “informar, debater e dar destaque ao enfrentamento à grave violação de direitos de crianças e adolescentes”, disse o órgão.