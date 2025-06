Polícia apreende mais de 1 tonelada de fios de cobre em São José

Investigação da Polícia Civil resultou na apreensão de mais de uma tonelada de fios de cobre em São José dos Campos. A operação aconteceu em ação na região do Banhado, na área central da cidade, nesta quinta-feira (12). Ninguém foi preso.

Batizada de ‘Operação Recicla Legal 2’, a ação é coordenada pelo 1º Distrito Policial de São José dos Campos e contou com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Fiscalização de Posturas, órgão da prefeitura.