Recorde! OVALE tem 50 milhões de visualizações nas redes sociais

A revolução começou pelo logo de OVALE, que ganhou uma nova e sofisticada versão, com a incorporação do desenho de um pégasus, cavalo alado que com suas asas simboliza a independência do jornal, seu espírito inexpugnável, indomável.

Os vídeos ganharam ainda mais protagonismo, com novos templates, e exibição em 'tela cheia', aproximando a imagem do leitor. O mesmo aconteceu com os stories, que ganharam uma nova roupagem, padronizada e com a marca de OVALE.

A meta é ampliar a conexão entre OVALE e o leitor. OVALE digital, com a digital do melhor jornalismo do Vale.