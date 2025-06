Policial que atropelou filho de Anderson tem audiência adiada

O policial acusado por atropelar e causar a amputação da perna de João Henrique Thomaz Ferreira, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), teve audiência de julgamento adiada pela Justiça da Irlanda.

O oficial deveria passar por audiência nesta quinta-feira (12), mas a defesa pediu um novo adiamento, que foi deferido pela Justiça.