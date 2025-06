SJC: contrato de R$ 4 milhões sem licitação foi irregular, vê TCE

A contratação da empresa sem licitação, já no governo Anderson Farias (PSD), foi tema de reportagem de OVALE em 2023. Na época, a Prefeitura alegou que "a dispensa de licitação ocorreu por se tratar de obra emergencial, com base nos riscos identificados e na orientação do relatório da Defesa Civil", e que "a contratação em caráter emergencial" seguiu as regras estabelecidas pela legislação federal sobre o tema.

"Devido ao risco imediato de colapso de estruturas no local, que poderia ocasionar prejuízos e comprometer a segurança de pessoas e bens públicos e particulares, decidiu-se contratar emergencialmente a CET Construtora e Incorporadora", alegou a Prefeitura à época, "pois a empresa possui aptidão técnica indispensável para prestação dos serviços necessários. A contratação direta foi o meio mais adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado".

Na época, a reportagem questionou se a Prefeitura havia solicitado orçamento para outras empresas especializadas nesse tipo de serviço, mas não houve resposta.