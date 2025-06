Santuário recebe 5.500 corredores para ‘Corrida Mãe Aparecida’

O grande destaque é que um trecho deste 1 km será realizado na área externa da Basílica de Aparecida, na avenida Getúlio Vargas, proporcionando aos participantes uma experiência ainda mais especial. Todos os atletas inscritos que concluírem a prova recebem uma medalha de participação no evento.

A entrega do kit acontecerá na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, na sexta-feira (13), das 13h30 às 18h, e no sábado (14), das 9h às 18h, com a necessidade de apresentar um documento com foto e também o comprovante de inscrição. Os kits contêm mochila-saco, camiseta de manga longa, squeeze, medalha e uma dezena de terço.

O Santuário Nacional se mobilizou para receber os atletas com uma infraestrutura completa no dia da corrida. Na região da largada, os participantes contam com sanitários e guarda-volumes, garantindo conforto e segurança.