Polícia Rodoviária apreende mais de 66 kg de drogas na Tamoios

As prisões ocorreram em duas ocorrências de tráfico de drogas registradas em sequência pela equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária.

As apreensões ocorreram com pouco tempo de diferença e foram realizadas pela mesma equipe, em trechos distintos da rodovia, durante uma operação conjunta com a GCM (Guarda Civil Municipal).

A primeira ocorreu por volta do km 80,8 da Tamoios, no sentido sul, perto das base operacional da PMR, na região conhecida como Pé da Serra.

Durante a abordagem a um veículo GM/Corsa verde, que realizava transporte por aplicativo, os policiais não encontraram nada de ilícito com o motorista. No entanto, um dos passageiros, cujo nome não foi divulgado, transportava no porta-malas uma bolsa com quatro tijolos de maconha (3,515 kg), além do próprio documento de identidade.