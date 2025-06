Aos 19 anos, grávida de 7 meses é achada morta na sala de casa

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do imóvel chegou do serviço às 17h e, ao abrir a porta da casa, encontrou Joyce caída na sala, com coloração roxa e sem respiração. Ele tentou fazer massagem cardíaca, mas sem sucesso.

O resgate foi acionado e constatou a morte da gestante. O bebê não sobreviveu.

O caso é investigado pela polícia.