VÍDEO: Avião cai na Índia com 242; não há sinais de sobreviventes

Vídeo feito por moradores locais mostra o Boeing 787-8 Dreamliner da Air India (voo AI171) que caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, em Gujarat, na Índia, na tarde desta quinta-feira (horário local). A aeronave estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres.

A bordo estavam 242 pessoas, sendo 230 passageiros e 12 tripulantes, de nacionalidades como Índia, Reino Unido, Canadá e Portugal. Não há indícios de sobreviventes e 204 corpos foram recuperados até o momento, informou a polícia local.