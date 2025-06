VÍDEO: Torre flagra drones do tráfico que paralisaram aeroporto

A concessionária do aeroporto divulgou uma nota oficial sobre o caso. “A GRU Airport informa que o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspendeu momentaneamente pousos e decolagens, na noite desta quarta-feira (11), devido à presença de drones no local. Imediatamente, as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas. A GRU Airport reforça que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas”.