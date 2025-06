PM prende 2 homens por tráfico na região em operação na madrugada

A fuga foi frustrada devido à presença de um ônibus intermunicipal à frente, que impediu a continuidade da tentativa de escape, permitindo a abordagem da equipe.

Realizada busca pessoal, foi localizado no bolso da blusa do condutor um tablete de haxixe. Em busca veicular, foram encontrados outros três tabletes da mesma substância no assoalho do lado do passageiro dianteiro.

Indagado, o condutor confessou que adquiriu a droga no município de Guarujá e que pretendia revendê-la no centro de São Sebastião, pelo valor de R$ 50 a grama. Os dois passageiros que o acompanhavam negaram envolvimento com o entorpecente, alegando que estavam apenas fazendo companhia.