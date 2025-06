Drones do tráfico paralisam Cumbica e voos vêm para São José

O tráfego aéreo só foi normalizado às 23h48, após a atuação do helicóptero Águia da Polícia Militar, que sobrevoou a região e não identificou mais nenhum equipamento em voo próximo ao terminal.

Ao menos 28 voos foram desviados até as 22h40, sendo redirecionados para os aeroportos de São José dos Campos, Campinas, Curitiba, Confins, Galeão e Ribeirão Preto. Passageiros relataram atrasos, cancelamentos e falta de informações nas salas de embarque e desembarque.

A concessionária do aeroporto divulgou uma nota oficial sobre o caso. “A GRU Airport informa que o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspendeu momentaneamente pousos e decolagens, na noite desta quarta-feira (11), devido à presença de drones no local. Imediatamente, as autoridades competentes foram acionadas e as operações já estão normalizadas. A GRU Airport reforça que o uso de drones nas imediações do sítio aeroportuário coloca em risco a aviação e a integridade das pessoas”.