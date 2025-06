Com fábrica em Jacareí, Suzano prorroga inscrição para estágio

Maior produtora mundial de celulose, a Suzano abriu inscrições para mais um ciclo do Programa de Estágio Técnico 2025. Há oportunidades para a fábrica de Jacareí, no Vale do Paraíba.

A empresa disse que busca estudantes que compartilhem da visão de gerar um impacto positivo no mundo, possuam o mesmo propósito de renovar a vida a partir da árvore e almejam construir uma carreira promissora de maneira grande e global.