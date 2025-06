Embraer aponta potencial no mercado aéreo regional na África

A Embraer divulgou nesta quinta-feira (12) um relatório sobre o potencial a ser explorado para aprimorar a conectividade aérea dentro do continente africano. O estudo é abrangente e reforça o papel central da melhoria das viagens aéreas no impulsionamento do crescimento econômico e do desenvolvimento em toda África. O relatório foi divulgado na conferência AviaDev, em Zanzibar, na Tanzânia.

Apesar da África representar 18% da população global, ela contribui com menos de 3% do PIB mundial e com apenas 2,1% para o tráfego global de passageiros e cargas aéreas, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês). Essa disparidade tem papel importante na conectividade aérea limitada do continente, um gargalo significativo no desenvolvimento econômico e da aviação da África.