URGENTE: Avião com destino a Londres cai na Índia com 242 pessoas

Um Boeing 787-8 Dreamliner da Air India (voo AI171) caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, em Gujarat, na Índia, na tarde desta quinta-feira (horário local). A aeronave estava a caminho do aeroporto de Gatwick, em Londres.

Há "muitas pessoas mortas", diz ministro da Saúde da Índia. Em publicação nas redes sociais, Jagat Prakash Nadda afirmou que está em contato com as autoridades do estado para buscar informações sobre as instalações médicas para receber possíveis feridos.

A aeronave perdeu altitude logo após a decolagem, atingiu um alojamento de médicos próximo ao terminal e começou a pegar fogo. Imagens revelam equipes de resgate e bombeiros no local, junto com civis prestando ajuda imediata. Não há informações sobre se pessoas em solo ficaram feridas.

Após emitir o chamado de emergência “MAYDAY” à torre de controle, os controladores perderam contato com o voo. A DGCA indiana confirmou que equipes já iniciaram os trabalhos de resgate, atendimento aos feridos e investigação, inclusive na busca pelas caixas-pretas.