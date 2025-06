Campos do Jordão bate recorde de frio da temporada com 2,7ºC

Anteriormente, a cidade da Serra da Mantiqueira havia registrado 5,5ºC na quarta-feira (10), também recorde paulista. Nesta quinta, segundo a Defesa Civil, Campos do Jordão bateu o recorde de frio do ano em todo o estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os termômetros despencaram ainda mais na madrugada desta quinta-feira (12) em Campos do Jordão e a cidade bateu novo recorde de temperatura baixa: 2,7ºC, a menor do estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil Estadual.

Além de Campos do Jordão, São Luiz do Paraitinga também bateu recorde de frio em 2025 nesta quinta-feira (12), com 7,4ºC. Até então, o recorde era de 7,7ºC, no dia 30 de maio. Taubaté registrou 7,8ºC, mas não bateu o ecorde anterior de 7,2ºC, em 30 de maio.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o estado de São Paulo é influenciado por uma massa de ar polar, que trouxe queda nas temperaturas.

Na região do Vale do Paraíba, as mínimas devem ficar abaixo de 10°C e as máximas não devem passar dos 21°C. A previsão é de tempo seco na maior parte do estado, com exceção da faixa litorânea, onde ainda há possibilidade de chuvas fracas durante dia, devido aos ventos úmidos vindos do oceano.