Estudo desvenda células cerebrais que criam memórias de refeições

Pesquisadores identificaram um grupo de células cerebrais responsáveis por registrar lembranças de refeições, o que pode abrir caminho para novas abordagens no tratamento de distúrbios alimentares. A descoberta, divulgada nesta quarta-feira (11), revela como o cérebro organiza memórias ligadas ao ato de comer.

O estudo foi conduzido pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, com experimentos em ratos de laboratório. Os cientistas localizaram os chamados “engramas de refeição” no hipocampo ventral, região cerebral associada à memória e orientação espacial.