Homem é acusado de matar a noiva e conviver com o corpo por dias

Um homem foi preso acusado de assassinar a própria noiva e permanecer na residência com o corpo da vítima por cerca de três dias antes de fugir. A motivação do crime e o comportamento do suspeito após o homicídio chocaram as autoridades.

O caso ocorreu em Denton, no Texas (EUA). Segundo a polícia local, William Joseph Oddo II teria admitido que queria “se deitar com ela” e permaneceu no apartamento onde morava com LaVera Wardell, de 39 anos, mesmo após o crime. O corpo só foi descoberto depois que vizinhos relataram um forte mau cheiro vindo da unidade.