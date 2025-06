14 são presos em junho por não pagar pensão alimentícia

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de 17 pessoas na madrugada desta quarta-feira (11), como parte de uma ofensiva para cumprir mandados de prisão e reforçar a segurança pública. A ação integra a 6ª fase da Operação Full Time, que já contabiliza 64 foragidos capturados desde o início de junho.

A mobilização ocorreu no Distrito Federal, com atuação em todas as Regiões Administrativas. Coordenada pelo Departamento de Atividades Especiais (Depate), a operação contou com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Penal, além do envolvimento de mais de 50 agentes.