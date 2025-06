Acusado de abus@r de adolescente, empresário vai para a cadeia

Um empresário foi preso acusado de abusar sexualmente de uma adolescente. A prisão ocorreu durante operação da Polícia Civil e marca o início de uma investigação que ainda está em fase inicial.

O caso aconteceu em Confresa, no estado de Mato Grosso, no último dia 10. O suspeito, que já atuou em cargos públicos e possui ligação com o setor de comunicação no município, teve a identidade preservada pelas autoridades, em cumprimeEnto às normas legais que visam proteger a vítima.