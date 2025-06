Yuri Alberto recebe Medalha Mérito Esportivo em São José

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi homenageado na noite desta quarta-feira (11) com a Medalha Mérito Esportivo “Ubiratan Pereira Maciel”, uma das principais distinções concedidas a atletas em São José dos Campos. A cerimônia ocorreu no auditório do 7º andar do Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Anderson Farias.

A honraria foi concedida pela Câmara Municipal em reconhecimento à trajetória do jogador no futebol profissional e por representar com destaque a cidade no cenário esportivo nacional.