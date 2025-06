Mulher e criança são atropeladas na zona norte de São José

Uma mulher e uma criança foram atropeladas na noite desta quarta-feira (11), enquanto atravessavam a faixa de pedestres em frente a um supermercado na avenida Rui Barbosa, no bairro Vila São Geraldo, região norte de São José dos Campos.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. De acordo com as primeiras informações, a criança sofreu apenas escoriações leves e está fora de perigo. A mulher, por sua vez, recebeu atendimento emergencial no local do acidente.