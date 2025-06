Quanto vale uma jogatina? Matou amigo por dívida de R$ 2,50

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ocorrência se deu em uma distribuidora de bebidas localizada no Setor Diamantina, em Goiânia, onde os envolvidos participavam de uma partida de baralho entre amigos. Segundo investigações da Polícia Civil de Goiás, o autor e a vítima, que mantinham uma relação próxima, começaram a discutir enquanto consumiam bebidas alcoólicas.

Testemunhas relataram que a discussão se intensificou, evoluindo para agressões físicas. Mesmo após a intervenção de outras pessoas presentes, o suspeito teria deixado o local, ido até sua barbearia — que fica ao lado do estabelecimento — e retornado com uma faca, com a qual atingiu a vítima com um único golpe fatal.

Após o crime, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pela polícia. Com a prisão preventiva decretada, foi localizado posteriormente e, ao ser interrogado, confessou o homicídio.