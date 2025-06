Mulher é mantida refém e ameaçada com tesoura em Ubatuba

Uma mulher de 45 anos foi vítima de cárcere privado e agressões pelo companheiro, de 38 anos, na noite de terça-feira (10) em Ubatuba. O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A vítima relatou à polícia que foi mantida presa em uma pousada na Praia do Sape após o trabalho e obrigada a acompanhar o agressor até uma adega, onde foi ameaçada com uma tesoura no pescoço. "Ele me deu socos, chutes e me ameaçou de morte", disse a mulher, que afirmou já ter sofrido agressões anteriores.