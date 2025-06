URGENTE: São José tem alerta de frio intenso e geada na madrugada

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para geada em São José dos Campos e região. O aviso vale das 0h às 7h desta quinta-feira (12), com temperaturas mínimas podendo chegar a 7°C nas áreas mais frias do município e entorno.

A queda acentuada nos termômetros representa risco leve de perda de plantações, sobretudo em zonas rurais e áreas de baixada, onde o fenômeno tende a ser mais intenso.