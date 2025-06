'Estava tonta': passageira diz ter sido anestesiada no carro

A gestora de projetos Ingrid de Sá afirma ter sido anestesiada com alguma substância dentro de um carro de aplicativo e, ao perceber os efeitos, decidiu se jogar do veículo ainda em movimento para salvar a própria vida, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu na última quinta-feira (5) quando ela disse ter solicitado uma corrida pela plataforma 99 após sair de uma reunião no centro da cidade, com destino ao bairro Campo dos Alemães, onde mora. Minutos após o início da corrida, Ingrid começou a se sentir estranha, com lentidão nos movimentos e confusão mental.