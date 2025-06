Menino de 12 anos morre após grave infecção causada por piolho

Um garoto de 12 anos morreu em decorrência de uma infecção severa provocada por piolhos. A vítima, identificada como Amador Flores Vargas, não resistiu às complicações e faleceu em 2 de junho, após apresentar agravamento do quadro clínico.

O caso ocorreu na cidade de Sabinas, no norte do México. O menino foi internado no Hospital Materno Infantil de Saltillo em estado crítico. Segundo os médicos, ele chegou à unidade com febre alta, desidratação intensa e sinais de falência de múltiplos órgãos.