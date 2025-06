Ameba invade mulher pelo nariz e a mata após contato com água

Uma mulher de 71 anos morreu após ser infectada por uma ameba rara e altamente letal, conhecida como Naegleria fowleri, popularmente chamada de “ameba devoradora de cérebro”. A contaminação teria ocorrido durante o uso de um dispositivo de irrigação nasal com água da torneira.

O caso aconteceu no Texas, nos Estados Unidos, enquanto a vítima estava em um camping. Poucos dias após a infecção, ela começou a apresentar sintomas como febre, dor de cabeça e confusão mental, que rapidamente evoluíram para convulsões. A morte foi registrada apenas oito dias depois do início dos sintomas.