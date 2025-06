Matou o ex a facadas para se defender de agressões

Um homem de 28 anos foi morto com golpes de faca durante a madrugada desta terça-feira (10). A ex-companheira, de 29 anos, confessou o crime à polícia e afirmou ter agido em legítima defesa após ser agredida e ameaçada.

O caso aconteceu em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou as autoridades por meio de seu advogado e relatou ter matado o ex-namorado na casa dele. Ela contou que vinha sendo perseguida pelo homem, que não aceitava o fim do relacionamento.