Matou a filha recém-nascida asfixiada e jogou corpo no lixo

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante sob suspeita de matar a própria filha recém-nascida por asfixia. A bebê tinha cerca de 10 horas de vida no momento do crime. A suspeita tentou esconder o corpo em uma lixeira, mas foi descoberta por uma funcionária.

O caso aconteceu em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher entrando no banheiro do local onde trabalhava. Minutos depois, ela aparece saindo com outras roupas e usando uma peruca, numa tentativa de despistar suspeitas.