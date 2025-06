Após 2 semanas desaparecida, marinheira de 21 anos é achada morta

Angelina Petra Resendiz, marinheira de 21 anos, foi encontrada morta nesta semana após permanecer cerca de duas semanas desaparecida. Um colega de quartel foi preso suspeito de envolvimento na morte da jovem.

O desaparecimento aconteceu no dia 29 de maio, a partir da base da Marinha dos Estados Unidos, na Virgínia. O corpo foi localizado na última segunda-feira (9), em uma área de mata na cidade de Norfolk. As autoridades ainda não informaram se havia marcas de violência no cadáver.