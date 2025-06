Após fazer mulher e filha reféns, homem morre na cadeia

Ivan de Lima Nalevaiko, de 39 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela na delegacia de Pinhais na tarde desta segunda-feira (9). Ele havia sido preso horas antes, após manter a ex-companheira e a filha de três anos em cárcere privado por cerca de 10 horas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), Ivan estava sozinho na cela e foi localizado por um policial por volta das 17h30. Ele estava suspenso com um pedaço de sua própria camisa, amarrado a uma estrutura de ventilação. Não foram encontrados objetos como cintos ou cadarços no local.