VÍDEO: Bebê morde cobra durante passeio em Maragogi

Um momento inusitado virou assunto nas redes sociais após um passeio em Maragogi, no litoral de Alagoas. Durante uma foto com uma cobra, um bebê surpreendeu a todos ao dar uma mordida no animal, que era segurado pela família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe da criança, Nathalia, registrava o momento quando o filho demonstrou mais do que curiosidade: ele já havia mostrado interesse antes mesmo do clique, beliscando o réptil, até que decidiu “experimentar” o animal de vez. O registro, compartilhado no Instagram rapidamente viralizou.