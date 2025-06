Mulher de 21 anos sofre entorse em trilha e é resgatada na região

Na tarde desta quarta-feira (11), por volta das 16h10, o Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para prestar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no resgate de uma jovem de 21 anos que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um passeio na Cachoeira do Paquetá, localizada na região sul da ilha.

A vítima, do sexo feminino, já havia sido atendida e protocolada pelo Samu quando a equipe dos Bombeiros chegou ao local. Para garantir maior segurança no deslocamento, os socorristas a estabilizaram em uma maca cesto.

De acordo com os bombeiros, foi realizada uma amarração parcial da vítima com o objetivo de preservar o membro lesionado e proporcionar mais conforto durante o trajeto, uma vez que o caminho não apresentava riscos adicionais.